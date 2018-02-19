الملوخية تنخفض 3 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة والخيار والفلفل الحامي، والفاصوليا واليوسفي والرمان والليمون والبرتقال السكري في سوق العبور اليوم الإثنين مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

بينما انخفضت أسعار الملوخية والفلفل الرومي والسبانخ والجوافة خلال تعاملات اليوم في ذات السوق.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.25 جنيهات بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه بزيادة 100 قرش .

السبانخ بين 2 و3 جنيهات بانخفاض 25 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات بزيادة 150 قرش.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات بانخفاض 300 قرش.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6 جنيهات بانخفاض 150 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5 جنيهات بارتفاع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 و12 جنيها بزيادة 100 قرش.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.25 و4.25 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات بانخفاض 100 قرش.

الرمان بين 8 و12 جنيها بزيادة 100 قرش.

الموز البلدي بين 5 و6.5 جنيه.