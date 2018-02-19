البوري يرتفع 5 جنيهات والبلطي يتراجع.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر كيلو سمك البوري 5 جنيهات، في سوق العبور اليوم الإثنين، ليسجل 45 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، إلى 20 و23 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطي الفيليه بين 30 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 325 و375 جنيها، وكيلو الجمبري الممتاز بين 225 و275 جنيها، وهو سعر الأمس.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 24 و100 جنيه للكيلو، مستقرا عند نفس مستويات أمس.