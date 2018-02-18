زيادة جديدة في أسعار تذاكر "السوبر جيت" للمحافظات

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار تذاكر أتوبيسات "السوبر جيت"، إحدى شركات النقل الداخلي للركاب، ارتفاعا جديدا في أسعارها، خلال الفترة الأخيرة.

وقال مصطفى ابراهيم، الذي يستقل أتوبيس السوبر جيت أسبوعيا للسفر إلى سوهاج، إن سعر التذكرة إلى سوهاج زادت 15 جنيها منذ شهر تقريبا، لتصل إلى 105 جنيهات مقابل 90 جنيها.

وكانت الشركة وغيرها من شركات النقل الداخلي رفعت أسعار التذاكر بنحو 10% في يوليو 2017، بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

وبحسب الأسعار التي رصدها مصراوي، أمام موقف تذاكر السوبر جيت في محطة الجيزة، فقد وصل سعر التذكرة من القاهرة إلى الإسكندرية "محرم بك" 60 جنيها، وتصل إلى 75 جنيها للأتوبيسات المميزة.

وبلغ سعر تذكرة رحلة شرم الشيخ، إلى 135 جنيها، و170 جنيها للمميز "VIP".

ووصل سعر تذكرة الأقصر إلى 140 جنيها، و130 جنيها إلى قنا.

وسجل سعر تذكرة الرحلة إلى سوهاج 105 جنيهات، وجرجا 115 جنيها.