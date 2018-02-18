وزير التجارة: واردات أمريكا من الحديد المصري لا تنطبق عليها شروط الإغراق

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إن صادرات الصلب المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا تنطبق عليها شروط الإغراق وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أوصت، يوم الجمعة الماضي، بأن يفرض الرئيس دونالد ترامب قيودا كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم من الصين ودول أخرى بينها مصر وتركيا.

وتقترح وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم دولية، أو فرض حصص استيرادية على دول بعينها.

وقال طارق قابيل، خلال لقائه مع اتحاد الصناعات، اليوم، إنه لكي تكون دولة ما مُغرقة لسوق يجب أن تكون صادراتها مؤثرة ولا تقل عن 3% من إجمالي واردات الدولة الشاكية، وأن "الصادرات المصرية لم تصل إلى هذه المعدلات".

وأوضح الوزير، أن إجمالي صادرات مصر من الحديد لا يتعدى ٦% من إجمالي الصادرات، وأن شروط تطبيق الإغراق غير متوافقة على الصادرات المصرية من الحديد للولايات المتحدة.