الأرز عند 13 جنيها للكيلو .. أسعار السلع الأساسية اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراوح سعر كيلو السكر بين 9 و14 جنيها، وسعر كيلو الأرز السائب، 6.5 و10 جنيهات، اليوم الأحد، وفقا للموقع الرسمي لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويقدم مصراوي، أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع.

وتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ بين 6.5 و13 جنيها.

الفول بين 9 و30 جنيها للكيلو.

العدس بين 13 و46 جنيها للكيلو.

الدقيق بين 6 و11.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الشاي بين 70 و90 جنيه للكيلو.

السمن الصناعي بين 17 و35 جنيها للكيلو.

السمن البلدي بين 50 و150 جنيها للكيلو.

وزيت عباد الشمس بين 17و30 جنيها للتر.

كيلو المكرونة بين 7 و13 جنيها.

كرتونة البيض بين 35 و45 جنيها.

منتجات اللحوم والدواجن

سجل سعر لحم الكندوز بين 90 و150 جنيها للكيلو.

كيلو لحم الضأن بين 100 و150 جنيها.

البتلو بين 90 و170 جنيها للكيلو.

كيلو الدواجن البيضاء بين 22 و30 جنيها.

الدواجن البلدي بين 30 و40 جنيها.

الدواجن المجمدة بين 20 و0 جنيها للكيلو.