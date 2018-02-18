بروتوكول بين البريد والبنك الأهلي المتحد لصرف التحويلات عبر فروع الهيئة

كتبت- شيماء شلبي:

وقعت الهيئة القومية للبريد، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي المتحد مصر، في مجال تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالي.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان صحفي إن البروتوكول يتيح للهيئة تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال منافذ الهيئة وبالتعاون مع البنك عبر شبكة التحويلات الإلكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر " ACH ".

كما يتيح البروتوكول للهيئة تقديم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخدمة التحصيل والإخطار وتسويقها للبنك وعملائه، وتقديم خدمة صرف المستحقات لعملاء البنك عن طريق بطاقة البريد المدفوعة مسبقا.

وبحسب البروتوكول فإنه سيتم تحصيل مستحقات الأفراد التي تمتد إلى تحصيل أقساط التسهيلات ومدفوعات البطاقات الائتمانية، من خلال إتاحة فروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمات، وفقا للبيان.

وقال البيان إن توقيع البروتوكول يأتي تضامنا مع جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي ودعما لتوجهها في إتاحة خدمات جماهيرية متميزة للعملاء.