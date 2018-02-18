الطماطم عند 3 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- دينا خالد:
تصوير- مصطفى الشيمي:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور اليوم الأحد عند نفس أسعار الأمس.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5و3 جنيهات.
البطاطس بين 1.75 و2.5 جنيه.
الكوسة بين 2 و3.5 جنيه.
السبانخ بين 2 و3.25 جنيه.
الخيار البلدي بين 2 و 2.5 جنيه.
الملوخية بين 5 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات.
الفلفل الرومي بين 6 و7 جنيهات.
الفلفل البلدي بين 3و 5 جنيهات.
الفاصوليا بين 9 و11 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين2.25 و4.25 جنيه.
البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.
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