الطماطم عند 3 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

تصوير- مصطفى الشيمي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور اليوم الأحد عند نفس أسعار الأمس.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5و3 جنيهات.

البطاطس بين 1.75 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و3.5 جنيه.

السبانخ بين 2 و3.25 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و 2.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل البلدي بين 3و 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 و11 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين2.25 و4.25 جنيه.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.