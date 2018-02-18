59 % ارتفاعا في أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر خلال 2017

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر بنسبة 59%، ليصل إلى 7.12 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بعام 2016، بحسب بيان لهيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في البيان إن نشاط التمويل متناهي الصغير، ما زال مستمرا في تحقيق نتائج إيجابية بعد مرور 3 أعوام على صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر في مصر.

كما ارتفع عدد المستفيدين من النشاط بنسبة 24%، ليصلوا إلى 2.260 مليون مستفيد، مقارنه بعدد المستفيدين بنهاية 2016 والذى وصل إلى 1.8 مليون عميل.

وقال البيان إن خريطة الأنشطة التجارية الممولة بنهاية العام الماضي، احتل فيها النشاط التجاري المقدمة بحصة سوقية تصل نسبتها 61.4% وبقيمة أرصدة تمويل قدرها 4.37 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين بلغ 1.51 مليون عميل.

كما احتل النشاط الخدمي المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نسبتها 17.55% بقيمة تمويل قدرها 1.24 مليار جنيه وبعدد مستفيدين وصل إلى 301.6 ألف عميل، بحسب البيان.

وجاء النشاط الزراعي في الترتيب الثالث بحصة سوقية نسبتها 13.6% بأرصدة تمويل قدرها 968 مليون جنيه، واستفاد منه 277.49 ألف عميل.

واحتل النشاط الإنتاجي والحرفي المرتبة الرابعة بحصة سوقية نسبتها 7.45% وبقيمة تمويلية قدرها 530 مليون جنيه وبعدد مستفيدين بلغ 164.76 ألف عميل.

واحتلت النساء الحصة السوقية الأكبر لتمويل متناهي الصغر لأرصدة التمويل للعملاء بنسبة 52.5% وبرصيد تمويل قدره 3.7 مليار جنية، وبعدد مستفيدين 1.55 مليون مستفيد تمثل 68.5%.

وقال البيان إن الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء بلغ نسبتها 47.4% وبرصيد تمويل قدره 3.37 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين711.78 ألف مستفيد بنسبة 31.5%.

وصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ف\ي نهاية 2017 إلى 839 جمعية ومؤسسة أهلية، وفقا للبيان.

كما بلغ عدد المنافذ والفروع الذي تعمل من خلالها 815 فرعا، أي بإجمالي 1660 منفذا على مستوى جميع محافظات مصر.