رئيس الوزراء يقرر تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز

كتب- أحمد السيد:

قرر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز لمدة 3 سنوات برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن يتولى كارم محمود منصب الرئيس التنفيذي للجهاز.

ووفقا للقرار، فإن مجلس إدارة الجهاز يتضمن هشام رضوان، رئيس شركة جاسكو، ومجدي جلال، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، وخالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية.

كما تضمن الجهاز عضوية محمد زكي السويدي، وأحمد رماح عبدالعزيز دكروري من ذوي الخبرة، ورئيس جهاز منع المنافسة والممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى أميرة المازني، والتي كانت تتولى منصب نائب رئيس القابضة للغازات لشئون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي.

وبحسب مصدر حكومي لمصراوي فإن مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز سيعقد اجتماعه الأول برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد منح أول موافقة نهائية لشركة خاصة من أجل استيراد الغاز، وسيحدد الرسوم الخاصة باستخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعي من قبل القطاع الخاص.

وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، وفى أكتوبر الماضي، أصدر إسماعيل قرارا بتعيين كارم محمود رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم سوق الغاز.

وفي خلال أغسطس الماضي، صدق الرئيس، عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.