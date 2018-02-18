إطلاق أول صندوق استثمار خيري لدعم الرياضة المصرية

كتب- عبدالقادر رمضان:

أطلق بنك مصر، اليوم الأحد، أول صندوق استثمار خيري لدعم الرياضة المصرية، تحت اسم صندوق الرياضة المصري.

ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى كمساهمة من بنك مصر، ومن المستهدف أن يجمع الصندوق تبرعات حتى 250 مليون جنيه، في النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيان من شركة مصر بلتون التي تتولى إدارة الصندوق، وهي شركة مملوكة مناصفة بين بنك مصر وشركة بلتون المالية القابضة.

ويبدأ جمع التبرعات للصندوق عبر فتح الاكتتاب في وثائقه بدءا من مارس المقبل.

ويعتمد الاكتتاب في هذه الوثائق على البنوك والمؤسسات المصرية والأجنبية بالإضافة إلى المستثمرين المؤهلين من الأفراد.

ويستهدف بنك مصر الوصول برأس مال الصندوق إلى مليار جنيه خلال 18 شهرا من إطلاقه.

ويهدف الصندوق إلى رعاية الأبطال الرياضيين وتوجيه الدعم والتدريب لهم من أجل حصد البطولات، بحسب ما قاله محمد الأتربي رئيس بنك مصر، في مؤتمر صحفي اليوم.

ويستهدف الصندوق، توجيه الدعم الفني والمادي ومساندة اللاعبين والفنيين، والمساهمة في تمويل دورات تدريية على أعلى مستوى في كافة مجالات صناعة البطل الرياضي، للمنافسة الأوليمبية والعالمية، بحسب البيان.

وسوف يستثمر الصندوق أمواله في أدوات الدين، والدخل الثابت بشكل أولي من أجل تعظيم العائد عليه، واستغلال أمواله في الإنفاق على الرياضيين والفنيين وتدريبهم ورفع كفاءتهم.

"هنشوف أبطال كتير إن شاء الله في البطولات الأولمبية..وبدل ما عندنا محمد صلاح بطل عالمي واحد...سيكون عندنا كثير من أمثاله" بحسب ما قاله الاتربي.

وحضر المؤتمر وزراء الشباب الرياضة، والاستثمار، والإسكان، والسياحة، والإنتاج الحربي.