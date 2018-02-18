أول جلسة بعد خفض الفائدة.. البورصة تصعد 1% في بداية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

افتتحت البورصة تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.06%، عند مستوى 15124 نقطة، في أول جلسة بعد خفض سعر الفائدة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وقرر البنك المركزي أول أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة 1% لتسجل 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، وذلك لأول مرة في نحو 3 أعوام، ليوافق توقعات أغلب المحللين، وذلك "نتيجة للتراجع الملحوظ في معدلات التضخم".

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى قبل خفض أول أمس، من أجل كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية والحد من الدولرة، لكن هذه الفائدة المرتفعة لا تشجع الاستثمار بشكل عام وخاصة الاستثمار في البورصة.

وكان خبراء سوق المال، تحدث معهم مصراوي، توقعوا انتعاش البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد قرار البنك المركزي، بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.

وتساعد الفائدة المنحفضة في بحث المستثمرين عن عائد أعلى عبر الاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، خاصة من لهم خبرة في سوق المال أو قدرة على المخاطرة، وهو ما ينعكس في زيادة السيولة والإقبال على شراء الأسهم.