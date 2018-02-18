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المصرف المتحد يقرر خفض الفائدة على الحسابات والشهادات الادخارية

10:03 ص الأحد 18 فبراير 2018
المصرف المتحد يقرر خفض الفائدة على الحسابات والشهادات الادخارية

كتبت-منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لمصراوي إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الحساب الادخاري من صباح اليوم الأحد.

وبحسب القاضي فإن الفائدة على الحساب الادخاري ستبلغ 12.5% سنويا مقابل 13.5%.

وقال القاضي إن البنك قرر خفض الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد المتغير بنسبة 1% لتصبح 17% مقابل 18%.

ووفقا للقاضي، فإن البنك لن يخفض الفائدة على الشهادات الإسلامية وستظل عند مستوياتها دون تغيير.

وبحسب القاضي فإن البنك أصدر من أسبوعين شهادة ادخارية ذات العائد المدفوع مقدما وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بمتوسط عائد 14%.

وقرر المركزي، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، بعد تراجع معدلات تضخم الأسعار.

وقال القاضي إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة جاء في التوقيت الصحيح ويتوافق مع رؤية المركزي بعد تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتراجع التضخم.

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