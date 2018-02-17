التخطيط تطلق حملة "ابدأ مستقبلك" في مدارس الأقصر

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط، اليوم السبت، إنها ستطلق غدا الأحد، أولى حملاتها التوعوية في المحافظات بعنوان "ابدأ مستقبلك" في محافظة الأقصر، وذلك عبر مشروع رواد 2030 التابع لها.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظة؛ حيث ستقام الحملة على مستوى مدارس الأقصر الإعدادية الحكومية، بحسب بيان من الوزارة حصل عليه مصراوي.

وتقام الحملة علي أساس عقد دورات تدريبية لمدرسي المرحلة الإعدادية بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية بالمحافظة على حقيبة تدريبية تم إعدادها خصيصًا للحملة، وذلك خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري، علي أن يقوم المتدربين بإعادة توجيه المادة التي تناولها البرنامج التدريبي إلى طلابهم والبالغ عددهم 53 ألف طالب بالمحافظة.

والمقرر أن يضم البرنامج ألعاب مصممة بهدف تنمية الابتكار وريادة الأعمال، والتي تعد من أقصر الطرق للممارسة التطبيقية مع الاستمتاع لدى الطلاب، حيث تهدف إلى إعطاء فرصة لاكتشاف القدرات الخاصة لهؤلاء الطلاب من خلال بطاقات الملاحظة لدى المعلمين.

وسينتهى البرنامج بمهرجان أشبه بسوق كبير تُعرض فيه أهم مخرجات الطلاب حيث يُسمح لهم بممارسة نوع من أنواع البيع والشراء مع تعزيز النواحي الإيجابية للمكسب والروح الرياضية للخسارة، بحسب البيان.