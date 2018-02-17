أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت بنحو 3 جنيهات في سعر الجرام، تأثرا بهبوط سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 662 جنيها، مقابل 665 جنيها بالأمس.

كما انخفض سعر الجرام عيار 18 إلى 567 جنيها، وعيار 24 إلى نحو 757 جنيها.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 5296 جنيها.

وأرجع نادي نجيب تراجع أسعار الذهب بمصر إلى هبوط سعر المعدن عالميا ليسجل 1346 دولارًا للأوقية، مقابل 1357 دولارًا للأوقية بالأمس.