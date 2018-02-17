وزير قطاع الأعمال: نهدف لإصلاح شامل لشركة الحديد والصلب وتحويلها للربحية

القاهرة- وكالات:

قال وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، إن الوزارة تهدف لإصلاح شركة الحديد والصلب المصرية وتطويرها بشكل كامل وشامل، وتحويلها من الخسارة إلى الربح.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت أن بدوي التقى سيد عبدالوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة للوزارة لبحث إعادة هيكلة وتطوير شركة الحديد والصلب.

وقال بدوي إن الوزارة تهدف لإصلاح الشركة لتصبح من أقوى شركات الحديد والصلب في مصر، خاصة وأن مجال عمل الشركة في صناعة متميزة تحقق عوائد جيدة.

وقالت الوكالة إن بدوي استمع لعرض موجز من القائم بأعمال رئيس شركة الحديد والصلب حول الموقف الحالي للشركة وأعمال الصيانة الجارية للأفران.

وطلب بدوي ضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير الشركة بناء على دراسة شاملة لكافة المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة وتحليل الأسباب الحقيقة للخسائر، مع وضع حلول جذرية وحاسمة وغير تقليدية لوقف نزيف الخسائر.

وكان بدوي قد أوقف مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب، التي طرحتها الوزارة من قبل.

وقال بدوي الأسبوع الماضي، إن الشركة التابعة للقطاع العام تحقق خسائر كبيرة وهو أمر غير منطقي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الشركة وإعادة هيكلتها بالكامل.

وقال بدوي اليوم فإن إرجاء القرار بشأن المناقصة المطروحة لتطوير الشركة هو إجراء مزيد من الدراسة وتحديث الدراسات القائمة، مع الحفاظ على استمرار أعمال الصيانة الدورية للأفران.