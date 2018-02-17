البلطي يصل إلى 26 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار السمك "البوري والبلطي" في سوق العبور، اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، يتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 40 و45 جنيها للكيلو، وهو سعر الأمس.

كما استقر سعر كيلو السمك البلطي ما بين 23 و26 جنيها ، وسجل سعر كيلو السمك البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 325 و375 جنيها، وكيلو الجمبري الممتاز بين 225 و275 جنيها، وهو سعر الأمس.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 24 و100 جنيه للكيلو.