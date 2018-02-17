غدا.. بنك مصر وبلتون يطلقان صندوق الرياضة المصري

القاهرة- مصراوي:

يطلق بنك مصر، وشركة مصر بلتون، غدا الأحد، صندوق الرياضة المصري، في مؤتمر صحفي، تحت رعاية رئيس الوزراء ووزارتي الشباب والرياضة والاستثمار والتعاون الدولي.

وتدير شركة بلتون المالية القابضة، الصندوق الأول من نوعه في مصر، والذي وافقت عليه هيئة الرقابة المالية، كأول صندوق خيرى يتم تأسيسه فى مصر، عبر شركة مصر بلتون لإدارة الصناديق، التي تمتلكها مناصفة مع بنك مصر.

ويبلغ رأس المال المدفوع في الصندوق إلى 5 ملايين جنيه، ويتاح له جمع أموال حتى 250 مليون جنيه، وتتولى بلتون إدارة أمواله بدون مقابل مادي، بحسب ما قاله أسامة رشاد، مدير علاقات المستثمرين في بلتون، في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.