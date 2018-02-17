البنك المركزي يرعى مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"

كتبت- منال المصري:

قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن البنك المركزي وافق على أن يكون راعيا رئيسيا للمؤتمر الوطني الثالث لعلماء وخبراء مصر في الخارج، تحت عنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل".

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة الأقصر يومي ٢٥ و٢٦ فبراير الجاري.

ويشارك في المؤتمر عدد من علماء مصر في الخارج، من أصحاب الخبرات في مجال الزراعة والري وإدارة الموارد المائية وتنمية المجتمعات الزراعية.

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مشاركة البنك المركزي كراعٍ رئيسي للمؤتمر دليل يؤكد أهمية موضوع المؤتمر بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هذه المؤتمرات تأتي ضمن تكليفات الرئيس للحكومة بربط علماء مصر في الخارج، وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته، والاستعانة بخبراتهم في حل هذه القضايا والمشكلات التي تتعلق بالتنمية، وفي تطوير حياة المصريين في جميع المجالات وفقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

ويعد مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" هو النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج تحت عنوان "مصر تستطيع"، وهو أحد المحاور الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لربط الطيور المهاجرة بالوطن، بحسب البيان.

وعقدت الوزارة المؤتمر الأول تحت عنوان "مصر تستطيع .. بعلمائها" في ديسمبر 2016، وشارك فيه نخبة من العلماء المصريين بالمهجر ونتج عنه قرارات وتوصيات هامة تم تنفيذ عدد منها، وما زال يجري تنفيذ المتبقي منها، وفقا للبيان.

وجاء المؤتمر الثاني تحت عنوان "مصر تستطيع.. بالتاء المربوطة" الذي انعقد في يوليو 2017، "وشارك فيه نخبة متميزة من نابهات مصر المهاجرات اللائي حققن نجاحات مشرفة في بلاد المهجر"، بحسب البيان.