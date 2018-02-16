أرباح بنك ناصر ترتفع بنسبة ١٨٢٪‏ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

كتبت - ياسمين سليم:

ارتفعت أرباح بنك ناصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 182% لتصل إلى 533 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

وقال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي- التابع لها البنك-، اليوم الجمعة، إن مجلس إدارة البنك اعتمد خلال اجتماعه مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي الجديد 2018 / 2019.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي في البيان إن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي الجديد تبلغ 23 مليار جنيه مقابل مبلغ 21,6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 7 %.

وتخطط الوزارة لصرف مساعدات نقطية للمستحقين خلال العام المالي المقبل بمبلغ 35 مليون جنيه، فضلا عن مبلغ 200 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة بدون عائد، ومبلغ 8 مليارات جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط.

وقال البيان إن الخطة الاستثمارية للبنك للعام المالي 2018 / 2019 تقدر بمبلغ 328.5 مليون جنيه.

وتشمل الخطة مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه ورفع كفاءة 11 فرعًا، فضلا عن التوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة.

وبحسب البيان تشمل الخطة الاستثمارية للبنك مشروعات تطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صارف آلي.

وقال فادة والي في البيان إن مشروع موازنة البنك، تهدف لأن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة في سبيل تحقيق الشمول المالي عن طريق منح القروض الاجتماعية بدون عائد وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك.

أعلنت والي أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه حتى النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 3.9 مليار جنيه لعدد 84.834 ألف مستفيد.