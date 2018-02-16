725 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد ببنكي مصر والأهلي منذ التعويم

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر ببنكي الأهلي ومصر، لمصراوي، اليوم الجمعة، إن حصيلة الشهادتين مرتفعتي العائد ذواتي الفائدة 20% و16% بلغت 725 مليار جنيه منذ إطلاقهما عقب قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات خاصة لمصراوى اليوم إن حصيلة الشهادتين مرتفعتي العائد في بنكه بلغت 475 مليار جنيه تقريبا منذ إطلاقها حتى أمس.

وفي نفس السياق قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر في تصريحات سابقة إن إجمالي الحصيلة في الاكتتاب بالشهادتين مرتفعتي العائد بلغ أكثر من 250 مليار جنيه حتى أمس الخميس.

وأعلن بنكا الأهلى المصرى ومصر، أمس الخميس، توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20%، ذات المدة 18 شهرًا، اعتباراً من نهاية عمل الخميس 15 فبراير الجاري، وبلغ رصيدها نحو 400 مليار جنيه مصري.

هذا ويستمر العملاء أصحاب هذه الشهادة بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم وفقاً لاستحقاق كل شهادة؛ لتتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها في حينه.

وأشار أبوالفتوح إلى أن البنك سيطرح من يوم الأحد المقبل شهادة جديدة بعائد سنوى قدره 17% وتبلغ آجالها عاماً واحداً بدورية عائد كل 3 أشهر.

كما أعلن البنكان عن تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات؛ لتصبح بعائد سنوى 15% بدلاً من 16% اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقا لسعر العائد المطبق على الشهادات عند التجديد.