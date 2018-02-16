الدولار يرتفع من أدنى مستوى في 3 سنوات لكن يتجه لأسوأ أسبوع في 9 أشهر

القاهرة- وكالات:

ارتفع الدولار من أدنى مستوى في 3 سنوات مقابل سلة عملات، اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية في 9 أشهر، في الوقت الذي فاقت فيه المعنويات السلبية للمستثمرين تجاه الدولار أثر أي دعم قد تحصل عليه العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وتأثرت العملة الأمريكية سلبا هذا العام بسبب عوامل مختلفة من بينها المخاوف من أن واشنطن قد تتبع استراتيجية تستهدف خفض الدولار والتآكل الملحوظ في ميزة عائد العملة في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى تقليص سياسة التيسير النقدي.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات دون مستوى 2.9%، اليوم ‬الجمعة، ارتفع الدولار ليربح مؤشره 0.3%، وانخفض اليورو دون 1.25 دولار من أعلى مستوى في 3 سنوات.

ويتجه مؤشر الدولار للانخفاض 1.8% في أسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ مايو 2017.

وجرى تداول الدولار مرتفعاً 0.2% خلال الجلسة عند 106.28 ين بعد أن انخفض في وقت سابق إلى مستوى جديد، هو الأدنى في 15 شهراً عند 105.545 ين.