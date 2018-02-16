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"إيني الإيطالية" تبيع حصصًا في حقل ظُهر و 10% أخرى ستتم باستبدال بأصول

05:40 م الجمعة 16 فبراير 2018
"إيني الإيطالية" تبيع حصصًا في حقل ظُهر و 10% أخرى ستتم باستبدال بأصول

شركة إيني الإيطالية

القاهرة- وكالات:

قال المدير المالي لإيني الإيطالية إن الشركة أكملت بيع حصص في حقل ظُهر المصري، وإن بيع حصة إضافية نسبتها 10% في الحقل سيكون فرصة لاستبدالها بأصول أخرى، بحسب وكالة رويترز.

 

وبشأن عرقلة تركيا عمل سفينة حفر تابعة للشركة، قال الرئيس التنفيذي للشركة، إن بئر امتياز قبرص رقم 3 يقع في منطقة اقتصادية حصرية، وهناك آبار أخرى في المنطقة لم تحدث مشاكل بشأنها من قبل.

 

وأضاف أن الموقف فيما يتعلق بتعطيل السفينة "ليس تحت سيطرتنا".

 

شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر تركيا

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