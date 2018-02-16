"إيني الإيطالية" تبيع حصصًا في حقل ظُهر و 10% أخرى ستتم باستبدال بأصول
القاهرة- وكالات:
قال المدير المالي لإيني الإيطالية إن الشركة أكملت بيع حصص في حقل ظُهر المصري، وإن بيع حصة إضافية نسبتها 10% في الحقل سيكون فرصة لاستبدالها بأصول أخرى، بحسب وكالة رويترز.
وبشأن عرقلة تركيا عمل سفينة حفر تابعة للشركة، قال الرئيس التنفيذي للشركة، إن بئر امتياز قبرص رقم 3 يقع في منطقة اقتصادية حصرية، وهناك آبار أخرى في المنطقة لم تحدث مشاكل بشأنها من قبل.
وأضاف أن الموقف فيما يتعلق بتعطيل السفينة "ليس تحت سيطرتنا".
-
207
-
108
-
87
-
53
-
44
-
40
-
35
-
31
-
28
-
26
إعلان