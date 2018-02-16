تفاصيل شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدة بعد إلغاء الـ20% (إنفوجرافيك)
كتبت- إيمان منصور:
أعلن كل من بنك مصر والأهلي وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20% واستبدالها بشهادات ذات عائد 17%، ويصرف عائدها كل 3 أشهر، وذلك بعد ساعات من قرار البنك المركزي تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض أمس.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء أمس، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 1% ليصبح 17.75 % على الإيداع و18.75% على الإقراض.
كما قرر البنكان أيضا، تخفيض الفائدة من الشهادات ذات العائد 16% لتصبح 15% ومدتها 3 سنوات.
ويوضح مصراوي خلال الانفوجرافيك التالي تفاصيل الشهادات الجديدة بالبنكين بعد توقف شهادة الـ20%.
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