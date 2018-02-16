البنوك تبحث خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية والقروض الأسبوع المقبل

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون في بنوك عامة وخاصة لمصراوي إن لجان الألكو- المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة بالبنوك- ستبدأ اجتماعات الأسبوع المقبل، لبحث مصير الفائدة على جميع الأوعية الادخارية المختلفة ذات العائد الثابت أو الجاري، وكذلك على الشهادات والقروض، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة أمس.

وقرر البنك المركزي، مساء أمس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض.

وقالت مصادر في ١٨ بنكا، تحدثوا لمصراوي إنهم سيجرون اجتماعات، لبحث خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية، بناًء على قرار المركزي بخفض الفائدة.

وقال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن لجنة المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في البنك، ستجتمع الأسبوع القادم لإعادة النظر في سعر الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنك لتتماشى مع قرار المركزي بخفض الفائدة 1%.

وقرر البنك الأهلي أمس إيقاف طرح منتج الشهادة البلاتينية، ذات العائد السنوي 20%، ذات المدة 18 شهرًا، كما قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة البلاتينية ذات العائد 16% لتصبح 15%، بعد قرار المركزي مباشرة.

كما قرر البنك في نفس الوقت إصدار شهادة بفائدة 17% لمدة عام.

وتبع بنك مصر، نفس سياق البنك الأهلي في إلغاء شهادة 20% وإصدار شهادة جديدة 17% وخفض الفائدة 1% على الشهادة 16% .

وقال مصدر ببنك مصر، لمصراوي إن لجنة الفائدة بالبنك ستجتمع الأحد القادم لبحث خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية الثابتة والجارية بما يتماشى مع الأسعار الجديدة.

وقال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن البنك سيجتمع الأسبوع القادم لبحث مصير الفائدة على جميع الأوعية الادخارية بالبنك والقروض الشخصية بما يتماشى مع الأسعار الجديدة.

ووصف فهمي قرار المركزي بخفض الفائدة بالصائب 100% تماشيا مع تراجع معدلات التضخم.

وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر.

ويشير قرار البنك المركزي، بخفض الفائدة، إلى أنه يرى تراجعا واضحا في الضغوط التي تؤدي إلى زيادة تضخم الأسعار.

وكان المركزي قد رفع سعر الفائدة أكثر من مرة في أعقاب تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦، في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم الذي قفزت لمستويات مرتفعة جراء تعويم الجنيه.

وقال وليد ناجي، مدير عام التجزئة المصرفية والفروع بنك الكويت الوطني، إن لجنة الفائدة بالبنكع ستناقش قرار خفض الفائدة.

وبحسب مصادر في بنك مصر إيران، فإن البنك سيعقد اجتماع للجنة الأصول والخصوم، لبحث خفض الفائدة.

كما قالت مصادر في بنوك الإسكندرية والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والعربي الأفريقي وقطر الوطني الأهلي وabc بنك وsaib بنك والبركة والمشرق والاستثمار العربي والمصري الخليجي وعودة وبلوم الأهلي المتحد وقناة السويس، إنهم سيراجعون أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بناء على قرار المركزي بخفض السعر..

وكان محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، قال في تصريحات خاصة لمصراوي أمس، إن البنك يعتزم إعادة النظر في الفائدة على شهادات الاستثمار للتوافق مع الأسعار الجديدة للفائدة.