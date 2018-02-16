زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يقفز21 جنيها خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 21 جنيها للجرام مقارنة بمستويات الجمعة الماضية، متأثرة بصعود سعر المعدن عالميا، بعدما شهدت تراجعا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 665 جنيها، مقابل 644 جنيها بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 570 جنيها، وعيار 24 إلى 760 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5320 جنيها.

وأرجع نجيب ارتفاع أسعار الذهب بمصر إلى صعود سعر المعدن عالميا، بعدما كانت بدأت في التراجع خلال الأسابيع الماضية.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة إلى أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية في نحو عامين بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى التحوط من التضخم بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1358.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1360 دولارا للأوقية.