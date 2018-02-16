وزير الصناعة: استيراد الصين للحاصلات الزراعية المصرية دليل على جودتها

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان اليوم الجمعة، إن موافقة الصين على دخول عدد من المنتجات الزراعية المصرية إلى أسواقها، يعكس جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها بالسوق الصيني الضخم.

وبحث الوزير خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع السفير الصيني بالقاهرة، تسريع وتيرة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصيني، بحسب بيان الوزارة.

وقال الوزير إن المباحثات تناولت أيضا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة في مختلف المجالات الاستثمارية وبصفة خاصة في القطاعات الصناعية.

وقال الويز إن الوزارة ستقدم كافة أوجه المساندة لشركة "مان كاي الصينية" لبدء مشروع إنشاء مدينة صناعية للمنسوجات والملابس الجاهزة على مساحة 3.1 مليون متر بمدينة السادات، والذي سيسهم في نقل الخبرات التكنولوجية الصناعية الصينية في مجال الغزل والنسيج للصناعة الوطنية.

وأضاف قابيل خلال اللقاء، أن هناك فرصاً ضخمة لشركات صناعة السيارات الصينية لدخول المنافسة بالسوق المصري خاصة في مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية لإدخال تكنولوجيا السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة للعمل في مصر.

وقال سونج أيقوه سفير الصين بالقاهرة إن تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين على مستويات رفيعة المستوي ساهمت في بدء مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة بين البلدين، كما أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً للصين بمنطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا.