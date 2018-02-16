الصناعة: تخصيص منطقة صناعية لـ "CBC مصر" بمدينة السادات خلال أيام

كتبت- إيمان منصور:

قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة اليوم، إنها ستوقع عقد تخصيص منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي مع شركة CBC مصر بمدينة السادات، خلال الأيام القليلة المقبلة على مساحة 1.1 مليون متر، بحسب ماورد في بيان الوزارة.

وأعلنت الوزارة اليوم أنه تم توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين أخريين بنظام المطور الصناعي مع شركتي "بولاريس الزامل" و"إس دي إم" للتطوير والإدارة، بمدينة السادات، على مساحة 2.8 مليون متر ، بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة، بحسب ماجاء في بيان الوزارة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة، لطرح 8 مليون متر مربع أراضي صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 4 مليون متر بمدينة السادات و4 مليون متر بمدينة العاشر من رمضان، بحسب أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة.

وقال عبد الرازق، إنه بموجب هذه العقود ستقوم الهيئة بتسليم الأرض إلى شركة المطور بعد اعتماد المخطط العام وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر على أن يتم منح المطور مدة عامان لإنهاء كافة إعمال تطوير وتأهيل البنية التحتية والخدمات لاجمالي مساحة المنطقة.

وأضاف عبد الرازق أنه تقدم للهيئة 8 عروض من شركات المطور الصناعي للحصول على مناطق المطور الصناعى بمدينة السادات وتم الموافقة على عروض الشركات المقدمة للهيئة بعد دراسة ومراجعة مستفيضة للدراسات الفنية والاقتصادية التي قامت الشركات بتقديمها للتأكد من توافقها مع الاشتراطات التي أقرتها الهيئة لتطوير الـ 3 مناطق.

وقال عبد الرازق إنه منذ بدء العمل بنظام المطور الصناعي فى عام 2007 فقد تم إنشاء وتطوير 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة إجمالية 15 مليون متر استوعبت 983 مصنعاً و168 منشأة خدمية بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه أتاحت 132 ألف فرصة عمل.