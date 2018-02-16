التنمية الصناعية توقع عقود إنشاء منطقتين صناعيتين بمدينة السادات

كتبت- إيمان منصور:

قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة اليوم، إنه تم توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي مع شركتي "بولاريس الزامل" و"إس دي إم" للتطوير والإدارة، بمدينة السادات، على مساحة 2.8 مليون متر ، بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة، بحسب ماجاء في بيان الوزارة..

وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، إن توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة، لطرح 8 مليون متر مربع أراضي صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 4 مليون متر بمدينة السادات و4 مليون متر بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف عبد الرازق أنه تقدم للهيئة 8 عروض من شركات المطور الصناعي للحصول على مناطق المطور الصناعى بمدينة السادات وتم الموافقة على عروض الشركات المقدمة للهيئة بعد دراسة ومراجعة مستفيضة للدراسات الفنية والاقتصادية التي قامت الشركات بتقديمها للتأكد من توافقها مع الاشتراطات التي أقرتها الهيئة لتطوير الـ 3 مناطق.

وقال عبد الرازق إنه منذ بدء العمل بنظام المطور الصناعي فى عام 2007 فقد تم إنشاء وتطوير 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة إجمالية 15 مليون متر استوعبت 983 مصنعاً و168 منشأة خدمية بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه أتاحت 132 ألف فرصة عمل.

وأشار عبد الرازق إلى أنه بموجب هذه العقود ستقوم الهيئة بتسليم الأرض إلى شركة المطور بعد اعتماد المخطط العام وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر على أن يتم منح المطور مدة عامان لإنهاء كافة إعمال تطوير وتأهيل البنية التحتية والخدمات لاجمالي مساحة المنطقة.

وقال إن الخدمات التي سيقدمها المطور داخل المنطقة الصناعية تشمل إقامة مبنى إداري لإدارة المنطقة الصناعية وعيادة طبية ومركز تدريب مجهز ودار رعاية للأطفال ومركز إطفاء وخدمات أمنية ومحطة معالجه للصرف الصناعي فضلا عن عمل نظام حماية مدنية للمنطقة بالكامل.

وقال إنه يجرى حاليا الإنتهاء من إجراءات التخصيص والتعاقد على 4 مليون متر مربع أراضي مطور صناعى بمدينة العاشر من رمضان، حيث قامت الهيئة بإجراء بعض التعديلات والتحسينات على عقود المطور بما يخلق علاقة شفافية وعدالة بين الدولة والقطاع الخاص، في إطار تنظيمي وقانوني سليم، لإتاحة الأراضي المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق.