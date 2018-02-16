الخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

القاهرة- وكالات:

عزز الخام الأمريكي مكاسبه في تعاملات ضعيفة اليوم الجمعة مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 3 سنوات في الوقت الذي أغلقت فيه أسواق آسيوية كثيرة أبوابها بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في مارس 29 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 61.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بعدما كان لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوع عند 61.82 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي ارتفع العقد 4% بعد أن خسر نحو 10% الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتا، أو 0.5 %، إلى 64.63 دولار للبرميل بعدما نزل 3سنتات في التسوية السابقة. وخام برنت مرتفع بنحو 3%منذ بداية الأسبوع بعد أن هبط أكثر من 8% الأسبوع الماضي.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في 3 سنوات مقابل سلة عملات يوم الجمعة. وغالبا ما يعزز تراجع الدولار أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.