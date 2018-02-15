المركزي: الاقتصاد المصري انطلق على المسار الصحيح بما يبشر لمستقبل أفضل

القاهرة- مصراوي:

قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد المصري انطلق على المسار الصحيح، بما يبشر لمستقبل أفضل.

وأضاف المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، التي قررت خفض الفائدة 1%، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017، ومتوسط قدره 5% خلال 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010.

وأشار إلى أن ذلك تزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010.

وقال المركزي: "يستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدى مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل".

وقال المركزي إنه يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ عام 2016.

ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى ما بين 10 و16% في الربع الأخير من العام الجاري.

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