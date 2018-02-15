بنك الاستثمار القومي يدرس إصدار شهادة جديدة بعائد 17.25% لمدة عام

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اليوم الخميس، إن البنك يعيد النظر حاليا في العائد على شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي نيابة عنه، بما يتوافق مع الأسعار الجديدة في السوق، بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1%.

وأضاف منتصر، في تصريحات لمصراوي، أن البنك يعتزم إصدار شهادة جديدة بفائدة 17.25% لمدة عام، بدلا من شهادة الـ 20%، بزيادة ربع في المائة عن شهادات بنكي الأهلي المصري ومصر، الجديدة، بعد موافقة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

وأكد علي استمرار العملاء أصحاب شهادة الـ 20% بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم.

كما يعتزم البنك خفض الفائدة على الشهادة ذات العائد 16.25% إلى 15.25%، والتي مدتها ثلاث سنوات، بحسب منتصر.

وقرر البنك المركزي، مساء اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 1%، بعد تراجع معدلات التضخم، وأوقف بنكا الأهلي ومصر شهادات الـ 20%، وقررا طرح شهادات جديدة بدلا منها بفائدة 17% مدتها عام واحد، يصرف عائدها كل 3 أشهر.

كما خفض البنكان العائد على الطلبات الجديدة لشراء شهادة الـ 16% إلى 15% اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقا لسعر العائد المطبق علي الشهادات عند التجديد، بحسب بيانين من بنكي الأهلي ومصر.

اقرأ أيضا:

لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%؟

بنك مصر يوقف شهادة الـ 20% ويصدر "الملك" بفائدة 17%

البنك الأهلي يوقف طرح شهادة الـ 20% ويطرح أخرى بأجل عام