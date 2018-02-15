بنك مصر يوقف شهادة الـ 20% ويصدر "الملك" بفائدة 17%
كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:
قرر بنك مصر، اليوم الخميس، وقف إصدار شهادة الادخار "طلعت حرب"، ذات العائد 20%، بعد قرار البنك المركزي،خفض أسعار الفائدة 1%، وذلك بحسب ما قاله محمد الأتربي، رئيس البنك، لمصراوي.
وقال بنك مصر، في بيان، إنه قرر إصدار شهادة ادخار جديدة باسم "الملك" بفائدة 17%، تصرف كل 3 أشهر، مدتها سنة، وتبدأ قيمتها من ألف جنيه ومضاعفاتها.
كما قرر خفض الفائدة على شهادة "القمة" التي كانت 16% لتصبح 15% ومدتها 3 سنوات.
وقال البنك إن شهادة الملك تصدر للأفراد الطبيعيين البالغين والقصر، ويصرف عائدها كل 3 أشهر تلقائيا على حساب العميل، ويمكن صرف العائد عن طريق بطاقات الخصم الفوري، ويمكن استرداد قيمتها بعد مضي 3 شهور، مع تطبيق نسب الخصم المقررة في هذه الحالة، كما يمكن للعميل الاقتراض بضمانها.
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