البنك الأهلي يوقف طرح شهادة الـ 20% ويطرح أخرى بأجل عام

كتبت - منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري، عن توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية، ذات العائد السنوي 20%، ذات المدة 18 شهرًا، اعتبارًا من نهاية عمل اليوم الخميس 15 فبراير 2018، والتي بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصري.

هذا ويستمر العملاء أصحاب هذه الشهادة بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم وفقًا واستحقاق كل شهادة ليتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها في حينه، بحسب بيان حصل عليه مصراوي.

كما أعلن البنك عن تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوي 15% بدلاً من 16% اعتباراً من صباح الأحد 18 فبراير 2018.

ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقًا لسعر العائد المطبق على الشهادات عند التجديد.

كما أعلن البنك عن طرح شهادة جديدة مدتها عام واحد (12 شهرًا فقط) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوي قدره 17% متاحة للعملاء للادخار فيها اعتبارًا من الأحد 18 فبراير 2018.

ويتم تباعاً مراجعة أسعار باقي الأوعية الادخارية بالجنيه المصري خلال الأيام القادمة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية التي انعقدت بتاريخ 15 فبراير 2018 والمتغيرات السوقية.