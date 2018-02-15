طلبات إعانة البطالة الأمريكية تزيد من أدنى مستوى في 45 عاما

القاهرة- وكالات:

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة من قرب أدنى مستوياته في 45 عاما لكنه يظل دون المستوى المرتبط بتحسن سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت بواقع سبعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 230 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير. بحسب وكالة رويترز.

وجرى تعديل طلبات الأسبوع السابق لتظهر ألفي طلب فوق القراءة السابقة.

وهبطت الطلبات إلى 216 ألفا في منتصف يناير، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير 1973. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تزيد طلبات إعانة البطالة إلى 230 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وقراءة الأسبوع الماضي هي الرابعة والخمسون بعد المئة التي تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل. وتلك أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر حجما.

وتقترب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل حيث يبلغ معدل البطالة أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1 بالمئة. وبدأ تحسن سوق العمل في دفع الأجور للصعود وهو ما يزيد بمرور الوقت من الضغوط التضخمية.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مؤشرا أدق لاتجاهات سوق العمل، بمقدار 3500 طلب إلى 228 ألفا و500 طلب.