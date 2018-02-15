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معهد بحوث البترول يوافق على تحويل الورش الهندسية إلى إنتاجية

07:23 م الخميس 15 فبراير 2018
معهد بحوث البترول يوافق على تحويل الورش الهندسية إلى إنتاجية

أرشيفية

القاهرة- وكالات:

وافق مجلس إدارة معهد بحوث البترول، اليوم الخميس، على تحويل ورش المعهد الهندسية إلى ورش إنتاجية تساعد في دعم المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع البترول.

وقال الدكتور أحمد الصباغ مدير المعهد، في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المعهد نفذ 20 مشروعاً بحثيًا بتمويل محلي وأجنبي مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بقيمة إجمالية 28 مليون جنيه، و6 مشروعات مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقيمة إجمالية 42.5 مليون جنيه.

وأشار الصباغ إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مجال الدراسات والاستشارات البيئية المائية في مجال البترول.

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