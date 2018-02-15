البورصة تصعد مع بداية التعاملات والسوق يترقب قرار المركزي بشأن الفائدة

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة مساءً.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 0.91%، عند مستوى 14941 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.31%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.33%.

وكانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات، أمس الأربعاء، بنسبة 0.52% عند مستوى 14805 نقطة، مدفوعا بمشتريات العرب والأجانب.

ويترقب المتعاملون في سوق المال قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، حيث يعد خفضها عاملا إيجابيا لتعاملات البورصة.