الإحصاء: البطالة تتراجع إلى 11.3% خلال الربع الأخير من 2017

كتبت - إيمان منصور:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن معدل البطالة تراجع خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 11.3٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 12.4% خلال نفس الفترة من عام 2016.

وقال جهاز الإحصاء خلال بيان عن نتائج بحث القوى العاملة (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2017، أن الربع الرابع من العام الماضي شهد تراجعا أيضا في معدل البطالة عن الربع السابق من نفس العام والذي سجل 11.9%.

وأضاف أن الربع الأخير من 2017 شهد انخفاضا في قوة العمل وفي أعداد المتعطلين مع زيادة طفيفة في عدد المشتغلين، وهو ما يوضح موسمية العمالة وزيادة أعداد المتعطلين في الربع الثالث من العام نتيجة دخول الطلبة إلى سوق العمل ثم عودتهم للدراسة تاركين سوق العمل في الربع التالي.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29 مليونا و272 ألف فرد بانخفاض قدره 200 ألف فرد بنسبة 0.7% عن الربع الثالث من عام 2017، وبزيادة قدرها 202 ألف فرد بنسبة 0.7٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المتعطلين 3 ملايين و309 آلاف متعطل بانخفاض 204 آلاف متعطل بنسبة 5.8٪ عن الربع الثالث من عام 2017، وبانخفاض 282 ألف متعطل بنسبة 7.9٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

ووصل عدد المتعطلين في الحضر إلى مليون و627 ألف متعطل مقابل مليون و682 ألف متعطل في الريف.

وسجل معدل البطالة بين الذكور 7.8٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل، مقابل 8.2% في الربع الثالث من عام 2017، و8.5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 23.3٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل، مقابل 24.4٪ في الربع الثالث من عام 2017، و25.3% في الربع المماثل من العام السابق.

ووصلت نسبة المتعطلين من الشباب (15 - 29 سنة) إلى 78.3٪ من إجمالي المتعطلين، حيث سجلت 7٪ لإجمالي الفئة العمرية (15-19 سنة) حيث كانت بالنسبة للذكور من هذه الفئة 7.5%، وبالنسبة للإناث 6.4%.

كما بلغت نسبة المتعطلين لإجمالي الفئة العمرية (20-24 سنة) 29.3٪، حيث كانت بالنسبة للذكور 27.1%، وبالنسبة للإناث 31.7%، ولإجمالى الفئة العمرية (25-29 سنة) 42٪، حيث كانت بالنسبة للذكور 49.7% وبالنسبة للإناث 33.4%.

ووصل معدل بطالة الحضر إلى 12.9٪ من إجمالي قوة العمل في الحضر خلال الربع الرابع من 2017، مقابل 13.6% في الربع الثالث من نفس العام, و14٪ في الربع المماثل من العام السابق عليه.

وبلغ معدل بطالة الريف 10.1٪من إجمالي قوة العمل فى الريف مقابل 10.6٪ في الربع الثالث من عام 2017، و11.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 89.5٪ من إجمالي المتعطلين، حيث بلغت 48.8٪ بين الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة في الربع الرابع من 2017 مقابل 52.3% في الربع السابق عليه.

كما وصلت نسبة المتعطلين إلى 40.7٪ بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 40.6% بالربع السابق عليه.