وزير الخارجية الكويتي: 30 مليار دولار تعهدات بالاستثمار في العراق

القاهرة- مصراوي:

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن العراق تلقى من حلفائه تعهدات للاستثمار والتنمية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير قوله "30 مليار دولار إجمالي إسهامات الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق".

وشارك مانحون ومستثمرون في مؤتمر بالكويت لمناقشة جهود إعادة بناء اقتصاد العراق وبنيته التحتية، مع خروج البلاد من حرب مدمرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على نحو ثلث العراق، بحسب وكالة رويترز.

لكن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، قال إن التعهدات التي قدمت في مؤتمر دولي للمانحين لإعادة بناء العراق "أقل مما يتطلبه العراق"

وقال الجعفري، في مؤتمر صحفي "المبالغ المخصصة ستسهم في إعادة الإعمار لكنها لن تسد الحاجة".

وفي نفس المؤتمر الصحفي، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المؤتمر بأنه "نجاح هائل".