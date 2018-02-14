الدولار يصعد ببنكي البركة وكريدي أجريكول مع نهاية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بينكي كريدي أجريكول والبركة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 8 بنوك عند نفس مستويات الصباح.

وصعد سعر الدولار في بنكي البركة وكريدي أجريكول إلى 17.66 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما ثبت في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك التجاري الدولي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك الأهلي عند 16.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس عند 17.66 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.