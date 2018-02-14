من هو اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء الجديد؟

كتبت- إيمان منصور:

نشرت الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين اللواء أركان حرب خيرت بركات، رئيساً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمدة عام، بدرجة وزير، خلفا للواء أبو بكر الجندي، الذي يشغل حاليا وزير التنمية المحلية.

وشغل اللواء بركات منصب مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومدير شئون الضباط بالقوات المسلحة سابقا.

وكانت لبركات مداخلة هاتفية وحيدة وشهيرة في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون E"، حول قانونية ترشح الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية.

وقال بركات خلال المداخلة، إن الفريق مستدعى سامي عنان، لا يجوز ترشحه للرئاسة، لانه لا يزال تنطبق عليه كافة القوانين الخاصة المطبقة على ضباط الخدمة بالقوات المسلحة، وأنه لكي يتسنى لعنان الترشح لانتخابات الرئاسة، لا بد أولًا من انتهاء استدعائه بقرار من القوات المسلحة.

وأضاف، "أن هذا القرار قد يكون بالموافقة أو الرفض، وذلك يتوقف على متطلبات الأمن القومي للبلاد".