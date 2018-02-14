بالصور ....الصناعة: 15 شركة بريطانية تبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء إن وفدا من 15 شركة بريطانية بحثت مع الوزير، طارق قابيل فرص الاستثمار بالسوق المصري.

وبحسب البيان فإن قابيل اجتمع مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين المبعوث التجاري البريطاني والذي يزور القاهرة حاليا، حيث يضم الوفد 15 شركًة بريطانية منهم شركات مستثمرة في مصر وشركات جديدة تتطلع للاستثمار في مصر للمرة الأولى.

ويترأس المبعوث التجارى البريطانى، جيفرى دونالدسون، وفدا يعد أكبر وفد تجاري بريطاني يزور القاهرة منذ ما يقرب من عقدين، لمدة خمسة أيام، وتركز الزيارة على قطاعات النفط، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة، بحسب بيان سابق من السفارة البريطانية.

ووفقا للبيان فإن الوفد يضم شركات من قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة.

وقال وزير التجارة، إن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة في السوق المصري، لذلك فإن هناك تنسيقا كاملا بين القاهرة ولندن للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين سواء في الإطار المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.

وأضاف قابيل خلال الاجتماع، أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، خاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها خلال المرحلة الماضية، والتي أسهمت في خلق مناخ مواتي وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة، والذي تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي، والذي شمل إصلاح البنية التحتية والبيئة التشريعية بالإضافة إلى برنامج إصلاح مالي.

وفي تساؤل حول مدى إمكانية توسع مصر في انتشار وسائل النقل الكهربائية خاصة السيارات والأتوبيسات قال قابيل إن الوزارة تشجع على انتشار هذا النوع من السيارات خاصة في ظل التوجه العالمي نحو هذه النوعيات من المركبات والتي تحقق مزايا عديدة نظراَ لكونها سيارات صديقة للبيئة وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة.