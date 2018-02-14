شركات القابضة للتأمين تدرس مع بنوك استثمار سبل الاستعانة بخبراتها

كتبت- شيماء حفظي:

اجتمع رؤساء شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، مع رؤساء عدد من البنوك الاستثمارية وشركات إدارة المحافظ المالية المتخصصة، لبحث سبل الاستعانة بخبراتها في إدارة الأصول.

وقال بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، إن الوزير خالد بدوي، أكد خلال الاجتماع إمكانية تعظيم معدلات العوائد على محفظة استثمارات مجموعة القابضة للتأمين من خلال الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول الكبرى.

حضر الاجتماع محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، ورؤساء شركاتها التابعة (مصر للتأمين - مصر لتأمينات الحياة - مصر لإدارة الأصول العقارية).

وقدم رئيس الشركة القابضة عرضًا حول مكونات محفظة الشركات التابعة، كما طالب الوزير بسرعة التواصل مع مجموعة الشركة القابضة للتأمين لوضع تصور بشأن كيفية التعاون، وإعداد نطاق العمل الذي سيتم استخدامه في الإعلان عن رغبة الشركات التابعة في الاستعانة بالبنوك والشركات الاستثمارية فى إدارة المحفظة، وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

وطالب الوزير، الشركات التابعة بعقد اجتماعات منفصلة مع بنوك الاستثمار والشركات للتعرف على خبراتها المتنوعة والاستفادة منها،

للوصول إلى الكيفية التي تحقق أعلى عائد ممكن على المحفظة الاستثمارية المتاحة لديها.