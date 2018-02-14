13.4 مليار جنيه أرباح البنك الأهلي خلال العام المالي الماضي

كتبت: منال المصري:

ارتفعت صافي أرباح البنك الأهلي المصري خلال العام المالي الماضي، بعد خصم الضرائب بنسبة 8% لتصل إلى 13.4 مليار جنيه، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن البنك عقد أمس جمعيته العامة بمقر البنك المركزي، لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في يونيو الماضي .

وبحسب البيان فإن البنك حقق نتائج متميزة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تحقيق 45% نموا في إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35.7 مليار جنيه في يونيو 2017 مقارنةً بـ 24.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وأوضح أن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان ضمنها تمويل بـ 10 مليارات جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لنحو 11 ألف عميل.

ومول البنك الأهلي الشركات الكبرى بقروض خلال العام المالي الماضي بقيمة 156.7 مليار جنيه لتصل إجمالي المحفظة إلى 325.3 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

وقال البيان إن البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية على مستوى قارة أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام بإداراتها كوكيل ومسوق للتمويل خلال عام 2017 من مؤسسة بلومبرج العالمية.

وبحسب بيان البنك فإنه أطلق خدمات ومنتجات جديدة وطور الخدمات القائمة وتوسع في الصيرفة الإلكترونية للوصول لكافة شرائح المجتمع.

وطرح البنك شهادة بلادي بالدولار الاسترالي، بخلاف السابق إصداره بالدولار الأمريكي واليورو تلبيه لرغبه العملاء المصريين بالخارج وجذب شريحة جديدة من العملاء وهم المصريين بالخارج، بحسب البيان.

وارتفعت الودائع خلال العام المالي المقبل بـ 303 مليار جنيه لتصل إلى 861,7 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضي.

وقال البيان إن البنك نحج في إجراء تسويات لعدد 291 عميلا غير منتظما بلغت مديونياتهم نحو 6,6 مليار جنيه.

وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 2.1% في يونيو 2017 مقارنةً بـ 2.3% في العام السابق.

وقال البنك إن خلال العام المالي الماضي عين 1500 موظف جديد، في إطار خطط البنك التوسعية وخلق كوادر مستقبلية.