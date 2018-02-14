الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء عند نفس مستويات مساء أمس.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة والبركة وكريدي أجريكول عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما ثبت في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك التجاري الدولي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك الأهلي عند 16.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس عند 17.66 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.