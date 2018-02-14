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البورصة تهبط مع بداية تعاملات الأربعاء

10:20 ص الأربعاء 14 فبراير 2018
البورصة تهبط مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة

كتبت- إيمان منصور:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 0.41%، عند مستوى 14669 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.09%.

وكانت البورصة انخفضت بنهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، بنسبة 1.08% عند مستوى 14729 نقطة، مدفوعا بمبيعات العرب.

البورصة الاسهم

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