البورصة تهبط مع بداية تعاملات الأربعاء
10:20 ص الأربعاء 14 فبراير 2018
كتبت- إيمان منصور:
شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 0.41%، عند مستوى 14669 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم.
كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.09%.
وكانت البورصة انخفضت بنهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، بنسبة 1.08% عند مستوى 14729 نقطة، مدفوعا بمبيعات العرب.
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