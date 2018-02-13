الدولار يرتفع أمام الجنيه في 7 بنوك في التعاملات المسائية

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في سبعة بنوك خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، بينما استقر في ثلاثة بنوك أخرى.

ورفع البنك الأهلي سعر الدولار قرشا، ليسجل 16.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للشراء بتعاملات المساء، مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، بتعاملات الصباح.

ورفع بنك القاهرة سعر العملة الأمريكية إلى17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، بالتعاملات الصباحية.

ورفع بنك الإسكندرية، سعر الدولار ثلاثة قروش، إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، صباحا.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك التجاري الدولي، أربعة قروش، ليسجل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.66 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

كما استقر في بنك البركة عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار العملة الأجنبية بتعاملات الصباح.