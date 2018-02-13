صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة طفيفة 0.05%، عند مستوى 14898 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.77%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت بنهاية تعاملات أمس الاثنين، بشكل جماعي، حيث أنهى المؤشر الرئيسي EGX30 الجلسة على صعود بنسبة 0.42% عند مستوى 14891 نقطة.