"البترول" تطرح بنزين 95 الجديد بنفس السعر

كتب- أحمد السيد:

أعلن طارق الملا وزير البترول، اليوم الإثنين، عن طرح منتج بنزين 95 الجديد، بنفس السعر المعمول به في السوق المحلي وهو 660 قرشا للتر.

وقال الوزير في بيان حصل عليه مصراوي، إن المنتج الجديد تم استحداثه لمواكبة التطورات المتلاحقة في محركات السيارات الحديثة بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والكود المصري للمنتجات البترولية واختباره في معامل هيئة البترول المتخصصة

وأوضح الوزير أن المنتج الجديد سيتم توزيعه من خلال منافذ تسويق شركتي إكسون موبيل وتوتال كمرحلة أولى، ويحمل العلامة التجارية لكل شركة، وستلحق بهما باقي شركات التسويق العاملة بالسوق المصري عندما تكون جاهزة بالإضافات الخاصة لكل شركة .

وأكد على أن قطاع البترول معني بمواكبة التطورات الحديثة في الصناعة البترولية وأن المنتج الجديد يعمل على تحسين أداء المحركات والحفاظ عليها ورفع كفاءتها وتوفير استهلاك الوقود مما يحقق وفرا للمستهلكين ويناسب احتياجات شريحة كبيرة من مستخدميه.