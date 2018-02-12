لاجارد: المصريون والرئيس السيسي أظهرا شجاعة في التعامل مع الإصلاحات الاقتصادية

القاهرة- وكالات:

قالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد المصري "اجتاز وقتا صعبا للغاية"، وأن "الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، أظهرا شجاعة في التعامل مع الإصلاحات، وهو ما ساعدها في النمو بما يزيد على 5%".

وأضافت لاجارد، في كلمتها خلال قمة الحكومات في دبي، نقلها موقع سي إن بي سي الأمريكية، اليوم الإثنين، أن "الاقتصاد المصري واجه أزمة اقتصادية في السنوات التي أعقبت الربيع العربي حيث تسببت الاضطرابات المحلية والهجمات الإرهابية والانفجار السكاني في الإضرار بقطاعات ذات قيمة بالغة مثل السياحة، وأضعفت من قدرة القطاع العام على توفير فرص عمل وخدمات تقليدية".

وأثنت لاجارد على تبني عدد من حكومات البلدان العربية إصلاحات اقتصادية من أجل تمكين اقتصادات بلادهم من مواجهة التقلبات في الاقتصاد العالمي وتغير سعر النفط وتجاوز تلك الأزمات، وقالت إن "بعض الدول التي نفذت تلك الإصلاحات تستحق من جانبنا الاعتراف بجهودها الإصلاحية".

وفي نوفمبر 2016 أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت لاجارد، إنه "في كل الأحوال، سواء في برنامج الصندوق مع مصر أو الأردن أو تونس أو كافة المناطق التي تواجه صعوبات اقتصادية، نحن نهتم جيدا أن يكون هناك أساس اجتماعي لكي يتمكنوا من التعامل مع الوضع الاقتصادي خلال تنفيذ الإصلاحات.