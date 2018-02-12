شركة عالمية تزود مطار القاهرة بأجهزة القراءة الآلية للوثائق

القاهرة - مصراوي:

قالت ِركة جيمالتو العالمية العاملة في مجال حلول الأمن الرقمي، في بيان اليوم الإثنين، إنها زودت مطار القاهرة الدولي، ثاني أكبر المطارات في القارة الأفريقية، بأجهزة القراءة الآلية للوثائق.

وأضافت الشركة أن هذه الأجهزة ستسهم في تسريع الإجراءات أمام ملايين المسافرين، وتوفير فحص أمني "صارم" لجوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية الأخرى.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي 15 مليون مسافر سنويا، بحسب البيان.

وقالت الشركة إن جهاز القراءة الآلية للوثائق "AT9000 MK2" يتولى معالجة جوازات السفر المتوافقة مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO"، وغيرها من الوثائق الأخرى مثل بطاقات الهوية، وتأشيرات الدخول، ورخص قيادة السيارات.

وأضافت أنه من خلال عملية مسح بسيطة واحدة للوثائق في أي اتجاه، يمكن لموظفي المطار استكمال إجراءات التدقيق بسرعة عالية.

وبشكل آلي، يتولى جهاز القراءة عمليات التحقق وتدقيق الجوانب الأمنية للوثائق، بما في ذلك الوثائق المجهزة لتتم قراءتها بالأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، بحسب الشركة.

وشركة جيمالتو مدرجة في بورصة يورونيكست، وهي تعمل في مجال الأمن الرقمي بعائدات سنوية بلغت 3.1 مليار يورو لعام 2016، وعملاء في أكثر من 180 بلدا، بحسب البيان.